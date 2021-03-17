«Может быть, попробовать перестать быть общей угрозой?»

Россия не угроза для Европы — так в Кремле прокомментировали новую военную доктрину Великобритании. Лондон, в частности, собирается увеличить на 40% число ядерных зарядов. Причина такого решения в том числе в растущих вызовах со стороны Москвы. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношениях с Кремлем альянс намерен сочетать сдерживание и открытость для диалога. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москве нужно проявить инициативу — установить мир во всем мире.

В мире идет полным ходом разрушение старой архитектуры глобальной безопасности. Если бы в январе Россия и США не продлили соглашение по СНВ, положение выглядело бы еще печальнее. Тем не менее, радоваться нечему. Появляются новые типы вооружений, а также игроки, что не скрывают претензий на лидерство — это в первую очередь Китай. Есть и те, что поменьше, но с большими амбициями, например, Турция, Иран, да и Россия встает с колен.

Вот и «британский лев» решил напомнить о себе, причем достаточно серьезно. Впервые со времен окончания Холодной войны член так называемого атомного клуба объявил о наращивании ядерных боеголовок на 40%. Причина в активной угрозе со стороны Москвы и системном вызове со стороны Пекина. Особой реакции это не вызвало. Во-первых, публиковать можно все что угодно. Однако чтобы все это воплотить во что-то конкретное, нужны как минимум деньги и политическая воля. Во-вторых, мы уже привыкли жить в такой реальности. И это, наверное, самое удручающее. Уже никого не удивляет, что Россию считают угрозой и называют чуть ли не причиной всех бед. Подумаешь — 180 боезарядов или 260. Какая разница, если одного достаточно, чтобы попасть в рай?

Раньше очень популярным был вопрос: как вы считаете, сейчас хуже или лучше, чем во времена Холодной войны? А, может быть, она уже идет? В настоящее время об этом уже никто не спрашивает. Зачем бессмысленно сотрясать воздух? Как это ни назови, отношения России и Запада последовательно ухудшаются с каждым днем. Поэтому на первый план выходит другой вопрос: чем это все закончиться и когда? Заметно, что пока в обществе не возникает на этот счет особого ужаса. Подобное воспринимается как некая игра, тем более что есть уверенность, что так называемый фактор сдерживания доказал свою эффективность.

Однако фраза «мы попадем в рай, а агрессор сдохнет» не просто так прозвучала. И об этом тоже забывать не стоит.

Собственно, война уже идет. Может быть, пока что на дальних подступах — Сирия, Ливия, Центральная Африка, Южный Судан. Но Россия в том или ином качестве участник боевых действий. Но вот рвануло в Карабахе, и, главное, Донбасс в непосредственной близости. В последнее время нам усиленно дают понять, что там нечто готовится. Действительно, состояние не мира, не войны долго продолжаться не может. А Украина — важный регион, где интересы многих держав сходятся. Так что разрядка международной напряженности — вопрос совсем не праздный. Однако, как было сказано выше, участники всех этих событий явно не прочувствовали уровень опасности. И когда они его прочувствуют, может быть поздно.

Что здесь можно сказать? Пришло время новых мирных инициатив. Почему бы Москве не возглавить этот процесс, призвать к единению в защиту мира? Не слышат? Возможно. Тогда, может быть, попробовать перестать быть общей угрозой, объявить нечто вроде нового мышления, что ли? Глядишь, партнеры и проникнутся. Это как бы в тему, раз уж заговорили о Холодной войне и разоружении.