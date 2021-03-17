Переводы остались на родине

Рынок трансграничных переводов в России сократился в 2020 году на 3,8%, до $40,1 млрд. Многие трудовые мигранты из-за закрытых границ на фоне пандемии не смогли попасть в Россию, что повлияло на результаты. При этом эксперты ожидают восстановления рынка в 2021 году, однако многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки и открытия границ.

Совокупный объем денежных переводов физлиц из России упал до четырехлетнего минимума и составил по итогам 2020 года $40,1 млрд, свидетельствуют опубликованные 16 марта данные ЦБ Это на 3,8% меньше результата 2019 года.

Объемы падают второй год подряд после их рекордного притока на $4 млрд в 2018 году (до $47,9 млрд).

Меньше всего по объему было переводов во втором квартале, когда начался жесткий локдаун,— $8,7 млрд, в остальные кварталы объем переводов составлял $10,2–10,8 млрд. В 2016 году объем переводов составил $35,9 млрд.

Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) — это безналичные перечисления, осуществленные с открытием и без открытия счета через банки, включая переводы, осуществленные через платежные системы. По данным ЦБ, за 2020 год через платежные системы было отправлено $7,4 млрд, что составило 18,5% от общего объема переводов.

При этом динамика переводов различалась в зависимости от направления. Если объем переводов в страны СНГ в 2020 году упал на 14,4%, до $11,0 млрд, то в страны дальнего зарубежья он вырос на 0,9%, до $29,1 млрд. Основной объем переводов денег в страны СНГ пришелся на Узбекистан ($4,4 млрд), Таджикистан ($1,7 млрд) и Киргизию ($1,7 млрд). Среди стран дальнего зарубежья — на Швейцарию ($7,8 млрд), Великобританию ($2,7 млрд), США ($2,3 млрд) и Латвию ($1,8 млрд). Валютная структура перечислений практически не изменилась: 25,2% объема приходилось на рубли, 44,4% на доллары, 23,7% на евро и 6,6% на другие валюты.

40,1 миллиарда долларов составил объем трансграничных переводов из России в 2020 году

Снижение объемов переводов, вероятно, связано с отъездом мигрантов, что в свою очередь обусловлено пандемией, говорит руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. «Объем переводов сократился, потому что закрыты границы и мигранты не смогли приехать в Россию»,— подтверждает директор системы денежных переводов «Золотая корона» Иван Ситнов. Кроме того, по его словам, рынок переводов исторически измеряется в долларах США и, таким образом, присутствует эффект обесценивания рубля.

В то же время помимо пандемии были и другие сложности. В частности, с 7 октября — на третий день протестов после объявления итогов парламентских выборов в Киргизии — Нацбанк ограничил возможность трансграничных переводов. Это было сделано, чтобы избежать оттока капитала из страны из-за нестабильной общественно-политической обстановки. Впрочем, блокировка не была продолжительной и действовала по 20 октября 2020 года.

Эксперты позитивно смотрят на перспективы этого года.

«В 2021 году мы ожидаем частичное восстановление спроса и объема переводов, но это будет зависеть прежде всего от политических решений, связанных с допуском в страну иностранных сотрудников»,— говорят и в «Золотой короне».

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова также ожидает роста объемов переводов, «поскольку в настоящее время в России принимаются меры для того, чтобы привлекать трудовых мигрантов». Однако прогнозировать масштабы достаточно сложно, говорит она, поскольку они будут зависеть от миграционных процессов, открытия границ и других факторов.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева