Правозащитник вышел, чтобы снова сесть

В Бабушкинском суде Москвы прошли прения по уголовному делу ранее судимого заместителя руководителя правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова, обвиненного в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, осенью 2019 года правозащитник пытался получить с осужденного на 18 лет наркоторговца 2,5 млн руб. за организацию проверки его дела прокурором. Однако сиделец, решив, что его хотят обмануть, заявил на правозащитника в полицию. После выплаты ему первой части суммы в 200 тыс. руб. господин Маяков был задержан оперативниками, а уже в ходе следствия ему вменили второй эпизод — о получении 300 тыс. руб. за неоказанную правовую помощь. С учетом того, что правозащитник недавно освободился по УДО, гособвинитель запросила для него восемь лет и три месяца. Адвокаты настаивают на его оправдании.

Выступая в суде, прокурор напомнила, что уголовное дело в отношении Андрея Маякова было возбуждено следственным управлением СКР по Северо-Восточному округу Москвы в октябре 2019 года. Основанием для этого стало незаконное получение правозащитником 200 тыс. руб. в офисе «Комитета за гражданские права», расположенном в проезде Шокальского. По данным следствия, деньги правозащитник получил от доверенных лиц заключенного Виталия Малкова, отбывавшего 18-летний срок за организацию сбыта наркотических веществ. Свой приговор Малков считал несправедливым и в начале сентября того же года обратился за помощью в «Комитет за гражданские права». Там переговоры с осужденным поручили вести Андрею Маякову.

Вскоре господин Маяков связался с осужденным, предложив организовать за вознаграждение прокурорскую проверку уголовного дела с тем, чтобы по протесту надзорного органа его могли направить на пересмотр. В этом случае, утверждал правозащитник, ему удастся добиться либо оправдания Виталия Малкова, либо существенного сокращения срока. Однако, сколько на это может потребоваться денег, Андрей Маяков не уточнял, заявляя, что скажет позже.

Спустя месяц Андрей Маяков снова связался с Малковым и заявил, что на организацию прокурорской проверки и пересмотра дела потребуется не менее 2,5 млн руб. При этом первые деньги, задаток в 200 тыс. руб., он рассчитывал получить уже в 20-х числах октября. Но итоговая сумма, очевидно, смутила заключенного, который решил, что его хотят просто «кинуть». После этого Виталий Малков написал заявление в полицию.

В ней решили провести оперативный эксперимент с передачей правозащитнику денег через посредника. 21 октября 2019 года Андрей Маяков был задержан в офисе своей организации с поличным. В тот же день оперативники обыскали помещения «Комитета за гражданские права», что вызвало громкий скандал.

В СКР Андрею Маякову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а Бабушкинский райсуд распорядился взять его под стражу. Уже в ходе следствия сотрудникам СКР удалось найти еще один эпизод преступной деятельности господина Маякова. Так, одна из его клиенток, некая гражданка Любчик, сообщила, что правозащитник, получив от нее около 300 тыс. руб., не выполнил своих обязательств по оказанию ей правовой помощи. В деле появился второй эпизод мошенничества, но Андрей Маяков ни на следствии, ни в суде вину не признал.

Правозащитник утверждал, что полученные им от Виталия Малкова 200 тыс. руб. собирался внести в кассу комитета, но не успел это сделать, поскольку ему помешали оперативники. Остальную сумму вознаграждения, по версии правозащитника, он не требовал — она лишь обсуждалась между сторонами. При этом заявление второй потерпевшей он называл оговором.

Несмотря на это, прокурор попросила признать Андрея Маякова виновным по двум эпизодам и приговорить его к восьми годам и трем месяцам колонии общего режима. В свою очередь, адвокаты просили по эпизоду с гражданкой Любчик подзащитного оправдать, а за получение 200 тыс. руб. от Виталия Малкова, проявить к подсудимому снисхождение.

Руководитель «Комитета за гражданские права» Андрей Бабушкин заявил “Ъ”, что поддерживает подчиненного. «Сразу после возбуждения против Андрея (Маякова.— “Ъ”) уголовного дела следователи стали обзванивать всех его клиентов и убеждать, что мой коллега мошенник,— пояснил “Ъ” господин Бабушкин.— Но никто из десятков человек не дал на Андрея показания. Лишь некая Любчик сказала, что передала ему деньги, но не получила нужного результата. За это следователи и ухватились». По словам господина Бабушкина, он и другие сотрудники комитета готовы оказать Андрею Маякову всю необходимую помощь, чтобы тот быстрее оказался на свободе.

Как ранее сообщал “Ъ”, Андрей Маяков уже не первый раз попадает под суд за свою деятельность. Так, в сентябре 2016 года он был приговорен к шести годам заключения по двум эпизодам мошенничества. В первом случае правозащитник обещал ранее судимому москвичу за 900 тыс. руб. добиться прекращения его уголовного преследования, а во втором — за 670 тыс. руб. взялся добиться освобождения из колонии по состоянию здоровья еще одного осужденного. В середине 2018 года благодаря стараниям коллег правозащитник получил условно-досрочное освобождение.

Алексей Соковнин