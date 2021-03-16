Компанию «Мостострой №6» выставят на торги

На торги в конце марта выставят 100% акций ОАО «Мостострой №6». Начальная цена предложения составит 846 млн рублей.

Как сообщает «Новый проспект», продажа пакета акций будет проходить с понижением цены. Ценовой минимум определен в 300 млн рублей. Организатором торгов выступает ООО «Тюнер».

Напомним, что компания «Мостострой №6» считалась одним из крупнейших подрядчиков Санкт-Петербурга. Летом 2015 года портфель ее заказов оценивался в 11 млрд руб. В марте 2016 года организация была признана банкротом.