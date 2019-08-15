По местам жительства бывшего руководства АО «Мостострой №6» ведутся обыски

Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят обыски по местам жительства бывших руководителей обанкротившейся подрядной организации АО «Мостострой №6».

Как сообщает «Фонтанка.ру», оперативные мероприятия проводятся по 27 адресам. Обыски связаны с крупным мошенничеством с кредитными средствами.

Напомним, что «Мостострой №6» был основан в 1945 году, в 1993 году предприятие акционировалось. Компания считалась одним из крупнейших подрядчиков Санкт-Петербурга, на момент возникновения у нее сложностей летом 2015 года портфель заказов оценивался в 11 млрд руб. В марте 2016 года была признана банкротом.