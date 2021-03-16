Долг без права передачи

В Краснодаре идет проверка обстоятельств инцидента, который произошел 10 марта в Октябрьском районном суде, когда сотрудники ФСБ зафиксировали факт передачи денег председателю суда Геннадию Байраку. Жители Краснодара, мать и сын, утверждают, что господин Байрак требовал у них 2,3 млн руб., угрожая лишить жилья. Судья Байрак настаивает на том, что в течение более чем 20 лет помогал этой семье деньгами и в конце концов захотел вернуть долг.

Как стало известно “Ъ-Юг”, центральный аппарат СКР начал проверку в отношении председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака по факту передачи ему 2,3 млн руб. В самом ведомстве и в краснодарском краевом суде от комментариев воздерживаются.

Подробности резонансного инцидента, который произошел 10 марта в здании Октябрьского райсуда “Ъ-Юг”, сообщил адвокат Анатолий Резников, представляющий интересы господина Байрака. «Ситуация с участием Геннадия Байрака не связана ни с коммерческими интересами, ни с коммерческими структурами, ни с органами власти, как об этом пишет ряд СМИ»,— заявил адвокат. По его словам, в ходе оперативных мероприятий в здании суда председатель суда не задерживался, спецсредства к нему не применялись, в передвижениях он ограничен не был, сотрудники правоохранительных органов при проведении мероприятия вели себя корректно.

Как рассказал господин Резников, денежные средства были обнаружены в кабинете Геннадия Байрака в ходе оперативного эксперимента и принадлежали местной жительнице и ее сыну, фамилии которых адвокат просил не называть. Они являются членами семьи, с которой семья судьи Байрака поддерживала дружеские отношения с 1988 года. По словам заявителей, Геннадий Байрак вымогал у них крупную сумму, которую они принесли ему, опасаясь остаться без жилья.

«В основе скандального события лежит личный конфликт между председателем суда и этой семьей. Конфликт возник два года назад и достиг своего апогея в 2021 году»,— пояснил собеседник “Ъ”. Он уточнил, что принесенные заявителями деньги предназначались для погашения долга семьи перед Геннадием Байраком. Как следует из его рассказа, в конце 80-х годов Геннадий Байрак начал службу в должности судебного исполнителя и подружился со своим коллегой, который предоставил ему жилье в Краснодаре, помогал решать и другие вопросы личного характера.

В свою очередь, Геннадий Байрак несколько раз давал деньги взаймы и самому коллеге, и его матери.

Когда она уехала жить в Киев, Геннадий Байрак дал ей в долг достаточно крупную сумму на приобретение жилья, когда она там серьезно заболела, он дал деньги на ее переезд в Краснодар, лечение и операцию, а когда она скончалась, помог организовать и оплатил похороны.

При этом, по словам Анатолия Резникова, еще до смерти матери своего коллеги Геннадий Байрак неоднократно напоминал ее детям о необходимости вернуть долг. Они обещали рассчитаться с ним, продав дом в Краснодаре, но тянули с продажей, не желая переезжать в квартиру.

В начале 2021 года в Октябрьский суд поступил иск к членам этой семьи о взыскании долга, но по другим основаниям. При подготовке к рассмотрению дела судья арестовал дом.

Члены семьи, решив, что иск подан под влиянием Геннадия Байрака и испугавшись перспективы остаться без жилья, пообещали ему рассчитаться с ним, попросив прекратить дело в связи с заключением мирового соглашения.

Как утверждает Анатолий Резников, факт передачи денег в кабинете председателя суда был зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов.

Отметим, что закон РФ «О статусе судей» предусматривает особый порядок привлечения судьи к уголовной ответственности (статья закона «Неприкосновенность судей»). Как пояснил “Ъ” адвокат Адвокатской палаты Краснодарского края Александр Бурнаев, решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении судьи принимает лично председатель Следственного комитета Российской Федерации (СКР) с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления, после установления его личности подлежит немедленному освобождению, досмотр судьи не допускается. Господин Бурнаев также подчеркнул, что заключение судьи под стражу возможно только с согласия квалификационной коллегии судей по представлению руководителя СКР.

За последние несколько лет в ЮФО было несколько случаев привлечения судей к уголовной ответственности: в 2015 году был осужден судья арбитражного суда Краснодарского края Сергей Русов, в 2018 году — судья арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, в конце прошлого года вступил в силу приговор председателю Щербиновского райсуда Александру Турицыну. Во всех этих случаях между зафиксированным фактом противоправных действий и возбуждением дела проходило длительное время.

Как сообщили “Ъ” в Краснодарском краевом суде, в настоящее время Геннадий Байрак официально числится в отпуске.

Анна Перова, Краснодар