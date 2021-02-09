Генсек НАТО объяснил усиление присутствия в Черном море действиями России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, почему альянс решил увеличить свое присутствие в Черном море. По его словам, это ответ на усиление России после присоединения Крыма.

«Черное море имеет стратегическое значение для НАТО и союзников… В то же время мы увидели наращивание присутствия России в Черном море, не в последнюю очередь благодаря незаконной аннексии Крыма и увеличению военного присутствия в этом году»,— сказал господин Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Генсек НАТО рассказал, что за последние три недели три корабля ВМФ США были в Черном море. Проходили учения с украинским ВМФ. «Таким образом, НАТО усилило свое присутствие в Черном море, уделяет этому региону стратегическое значение»,— добавил он.

Об усилении присутствия НАТО в Черном море — в материале “Ъ” «Протопи ты мне НАТО по Черному».