ЦБ намерен разрешить клиентам банков отказываться от онлайн-доступа к счетам

ЦБ работает над тем, чтобы дать клиентам российских банков право ограничивать дистанционный доступ к своим счетам, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям. Представитель ЦБ подтвердил РБК проработку инициативы. По словам представителя, регулятор считает нужным распространить ее на всех клиентов.

«Мера действенна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников»,— сказал представитель ЦБ. По словам господина Сычева, работа над инициативой требует внесения изменений «не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина», а «в законодательство о защите прав потребителей».

Ранее управление МВД по Москве предупреждало о схеме кражи денег с банковских карт с применением стороннего мобильного приложения. По сообщению полиции, телефонные мошенники убеждают клиентов банков поставить приложение под предлогом защиты денег или дополнения к официальному банковскому приложению. До этого ЦБ уведомлял банки об использовании их собственных приложений для атаки на счета юридических лиц.

Подробности — в материале “Ъ” «Атака с человеческим лицом».