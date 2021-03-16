Главные новости к утру 16 марта

Роспотребнадзор обнаружил южноафриканский штамм коронавируса в РФ. Этому штамму, наряду с вариантами из Великобритании и Бразилии, приписывается способность к более быстрому распространению. «Британский» вариант коронавируса был обнаружен в России в январе. Варианта из Бразилии не обнаружено.

Страны Европы приостанавливают вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. В числе государств, которые за минувшие сутки временно отказались от вакцины из-за сообщений об образовании тромбов — Германия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Словения, Латвия и Кипр. 18 марта Европейское агентство лекарственных средств должно результаты исследования ситуации.

Apple и Минцифры договорились об условиях исполнения закона о предустановке российского софта. Как сообщают «Ведомости», новые планшеты и телефоны Apple с 1 апреля будут отображать при первой настройке список программ для установки. Ранее “Ъ” сообщал, что Минцифры намерена также обязать устанавливать российские поисковики в качестве сервисов по умолчанию.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Ханой для российско-вьетнамских консультаций. Он доставил в страну партию вакцины «Спутник V». По сообщению пресс-службы Совбеза, президент России Владимир Путин поручил безвозмездно передать партию препарата Вьетнаму.

Главные события 16 марта — в анонсах “Ъ”.