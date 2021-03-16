Главные анонсы 16 марта

235-й гарнизонный военный суд в Москве рассмотрит жалобу Алексея Навального на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске 20 августа. Сейчас сам политик находится в колонии в городе Покров во Владимирской области. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Об этапировании политика

Мосгорсуд рассмотрит дело бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова. Он обвиняется в расстреле коллег в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» в сентябре 2019 года. Ранее присяжные большинством голосов признали его виновным в посягательстве на сотрудников правоохранительных органов, но оправдали во взяточничестве, а также посчитали, что подсудимый заслуживает снисхождения. Это означает, что бывший прапорщик избежит пожизненного срока. Подробнее

В Санкт-Петербурге пройдет заседание суда по делу бизнесмена Валерия Израйлита. Ему инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), незаконный вывод денег из РФ (п.а ч.3 ст.193.1 УК РФ) и легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления (п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ), которые, по версии следствия, бизнесмен совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга». Ущерб от действий бизнесмена оценивается в 3,9 млрд руб. О деле

В Перми суд продолжит оглашать приговор бывшему первому заместителю председателя правительства Пермского края--министру территориального развития региона Роману Кокшарову. Его обвиняют в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Подробнее

В Мордовии пройдет двухдневное заседание Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман РФ. На нем совет может принять фетву (богословское заключение) о соответствии вакцины «Спутник V» и допустимости ее использования мусульманами. Подробнее