Патрушев привез во Вьетнам партию вакцины «Спутник V»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в столицу Вьетнама Ханой, сообщила пресс-служба совета. Самолетом, на котором находился господин Патрушев, во Вьетнам также была доставлена партия вакцина от коронавируса «Спутник V». По сообщению пресс-службы Совбеза, партия препарата передается Вьетнаму безвозмездно.

Решение о доставке партии вакцин принял президент России Владимир Путин. «Она безвозмездно передана вьетнамской стороне для проведения вакцинации населения против коронавирусной инфекции»,— передает ТАСС сообщение пресс-службы.

США периодически обвиняют Россию в использовании вакцин для достижения дипломатических целей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что Россия наряду с Китаем помогает другим для того, «чтобы они следовали их пути». В 2020 году Минздрав США убеждал Бразилию отказаться от помощи со стороны «злонамеренных государств». Разработчики «Спутника V» называли подобные действия неэтичными.

Рабочий визит Николая Патрушева во Вьетнам продлится с 16 по 17 марта. Программой его пребывания, по сообщению российского Совбеза, предусмотрены «российско-вьетнамские консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере безопасности». Это первый визит секретаря Совета безопасности во Вьетнам с 2017 года, а также первая с июня 2019 года очная встреча российской и вьетнамской сторон.