Юго-Западный банк Сбербанка заключил первые сделки по новой программе кредитования бизнеса под 3% Юго-Западный банк Сбербанка заключил первые сделки на открытие кредитных линий по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Программа уже вызвала высокий интерес со стороны как малого, так и крупного бизнеса. Юго-Западный банк первым в системе Сбера заключил три договора с клиентами крупного и среднего бизнеса на территориях: Ставропольского края, Краснодарского края и Ростовской области. Совокупный лимит заключённых договоров составил 51 млн руб. Предприятия относятся к сферам санаторно-курортной деятельности и общественного питания. Всегов Юго-Западный банк уже поступило свыше 585 заявок на общую сумму 1,9 млрд рублей.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «Сбербанк выступает основным проводником антикризисных программ для бизнеса. В прошлом году свыше16,3 тыс. предприятийна Юге России и Северном Кавказе получили поддержку в рамках льготных программ кредитования под 0% и 2% на сумму 23 млрд рублей. Банк принял положительные решения поболее чем 12,3 тыс. заявокнареструктуризацию кредитовна общую сумму26,5 млрд рублей. Одними из первых в России, кто получит доступ к новому механизму льготного кредитования, станут предприятия Юга России и Северного Кавказа. Уверена, что реализуемые меры поддержки помогут региональному бизнесу преодолеть последствия кризисных явлений в экономике, а мы, как их основной финансовый партнер, поможем это сделать максимально оперативно и эффективно».

Согласно условиям программы, ФОТ 3.0 процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.