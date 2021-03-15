ЕК начала процедуру против Великобритании за невыполнение сделки по «Брекситу»

Еврокомиссия уведомила Великобританию о начале юридического процесса против нее за нарушение соглашения по выходу из состава Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в Брюсселе. Речь идет об одностороннем продлении до 1 октября действия льготного периода доставки продуктов в Северную Ирландию. Соглашение с ЕС предполагало, что льготный период продлится до 1 апреля, правительство Великобритании изменило сроки из-за давления со стороны предпринимателей.

«Еврокомиссия направила сегодня письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательств добросовестности в соответствии с соглашением о выходе из ЕС»,— сообщается в заявлении ЕК (цитата по ТАСС). В комиссии отметили, что отправка письма равносильна началу юридического процесса. Лондону дали месяц для ответа.

Также заместитель главы ЕК Марош Шефчович направил политическое письмо заместителю министра по особым поручениям Великобритании Дэвиду Фросту. Господин Шефчович «призвал королевство исправить и воздержаться от применения на практике заявлений и руководящих указаний, опубликованных 3 марта и 4 марта 2021 года (о продлении льготного периода.— “Ъ”)». «Эти односторонние меры являются нарушением обязательства добросовестности в соответствии со статьей 5 соглашения о выходе из ЕС. В письме также содержится призыв к Соединенному Королевству добросовестно начать двусторонние консультации в совместном комитете с целью достижения взаимосогласованного решения к концу этого месяца»,— написал заместитель главы ЕК.

Великобритания вышла из ЕС в 2020 году, с 1 января 2021 года на нее перестали распространяться правила ЕС. Торговое соглашение с ЕС было подписано и одобрено в последние дни 2020 года.