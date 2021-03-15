Реальные доходы нижегородцев снизились на 5,9% за год

Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом обязательных платежей и с учетом инфляции) в Нижегородской области по итогам 2020 года снизились на 5,9% по сравнению с уровнем предыдущего года. Об этом сообщили в Нижегородстате.

Среднедушевые денежные доходы населения составили 33,3 тыс. руб., снизившись на 1,4% за год.

Основную часть средств нижегородцы тратят на покупку товаров и оплату услуг (78%), еще 12,7%% — на внесение обязательных платежей. 9,2% доходов жители региона откладывают. Отмечается, что год назад нижегородцы откладывали 5,7% доходов.

Как ранее сообщалось, средняя начисленная зарплата в Нижегородской области выросла на 4,1% до 37,44 тыс. руб. При этом реальная средняя зарплата (отражает покупательскую способность начисленной зарплаты) выросла на 0,2%.

Анастасия Еремина