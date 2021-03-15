Потребительское кредитование сократилась в Нижегородской области в феврале

Выдача потребительских кредитов в Нижегородской области в феврале сократилась на 13,8% к февралю 2020 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 4 тыс. кредиторов. По итогам прошедшего месяца в регионе выдано немногим более 23,2 тыс. займов.

НБКИ отмечает общее сокращение потребительского кредитования в России в феврале. По информации бюро, выдача снизилась на 11,3%, в прошлом месяце банки выдали 1,15 млн кредитов. Меньше остальных банки кредитовали граждан в Москве (61,2 тыс. займов), Московской области (52,5 тыс.), Краснодарском крае (44,7 тыс.), республиках Башкортостан (40,1 тыс. ед.) и Татарстан (39,3 тыс. ед.). Наиболее серьезное сокращение отмечено в Оренбургской (-16,8%), Тюменской (-16,8%) и Кемеровской (-15,1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребительских кредитов снизилась на 6,5% и 4,2% соответственно.

Такая статистика говорит о сохранении банками консервативного подхода в розничном кредитовании, констатирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. «Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР). При этом если бы кредиторы активнее поощряли граждан с высоким значением ПКР снижением процентной ставки и прочими бонусами, то рост выдачи потребкредитов оказался весьма существенным. Причем за счет качественных заемщиков», — полагает господин Викулин. По его словам, это поможет банкам формировать качественный кредитный портфель и снижать затраты на работу с проблемными долгами.

Как сообщали в Волго-Вятском управлении Центробанка, в прошедшем году кредитный портфель банков в Нижегородской области увеличился на 15%. В частности, портфель розничных кредитов составил 362,1 млрд руб. с ростом на 10,8% в годовом выражении, потребительский портфель подрос на 6,2% и составил 203,3 млрд руб.

Владимир Зубарев