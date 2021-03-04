В Нижегородской области банки увеличили кредитный портфель на 15%

В 2020 году кредитный портфель банков в Нижегородской области увеличился на 15%, сообщили в Волго-Вятском управлении Центробанка.

Регулятор обмечает рост корпоративного и розничного кредитования. На 1 января портфель розничных кредитов составил 362,1 млрд руб. с ростом на 10,8% в годовом выражении. Основным фактором роста ЦБ назвал ипотечное кредитование, которое увеличилось на 17,2%, до 158,8 млрд руб. Потребительский портфель подрос на 6,2% и составил 203,3 млрд руб.

«Всего в 2020 году жители Нижегородской области взяли новые кредиты на 286,3 млрд руб., что на 10,4% превышает показатель предыдущего года», — подсчитали в ВВГУ ЦБ.

На 18,4%, до 506,9 млрд руб. увеличился корпоративный кредитный портфель. Объем выданных малому и среднему бизнесу займов вырос на 21,7% и составил 116,7 млрд руб. Регулятор объясняет динамику действием программ реструктуризации раннее выданных МСП кредитов по собственным программам банков и закона о кредитных каникулах. С запуском программы льготного кредитования застройщиков и высоким спросом на жилье, подстегнутым льготной ипотекой под 6,5%, выросли и кредитные обязательства застройщиков.

При этом объем выданных бизнесу займов в 2020 году снизился на 0,6%, до 924,6 млрд руб. «Из-за роста неопределенности в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции крупные предприятия области кредитовались менее активно, чем годом ранее. В то же время кредитование МСП увеличилось на 4,9%, до 201,5 млрд руб. По правительственным программам льготного финансирования на возобновление деятельности и сохранение занятости субъекты МСП заключили в 2020 году кредитные договоры на 10,5 млрд руб.», — подытожил регулятор.

Подробнее о тенденциях в банковском секторе – в материале “Ъ-Приволжье” «Растут, как дома».

Владимир Зубарев