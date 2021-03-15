Стероиды восьмилетней выдержки

Российский футбольный союз (РФС) проинформирован Международной федерацией футбола (FIFA) о возбуждении дисциплинарных дел по поводу возможного нарушения антидопинговых правил в 2013 году в отношении двух футболистов и одной футболистки. Одним из них, по информации «Чемпионата.com», является нападающий «Ростова» Владимир Обухов, в пробе которого были обнаружены стероиды.

О нарушении антидопинговых правил Владимиром Обуховым в 2013 году сообщил «Чемпионат.com». В распоряжении издания оказалась копия соответствующего уведомления, направленного FIFA на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева. В этом документе говорится, что 20 марта 2013 года на сборе молодежной сборной России на базе в Новогорске Обухов сдал регулярный допинг-тест, и сейчас «существуют убедительные доказательства того, что предпринимались попытки скрыть неблагоприятный результат анализа с помощью альтернативной методики уничтожения положительных допинг-проб, а также избавиться от следов этого сокрытия».

29-летний нападающий «Ростова» попал под расследование из-за попытки сокрытия использования метандиенона — анаболического стероида, который применяется в спортивной медицине для увеличения мышечной массы. В качестве доказательства FIFA приводит данные об обнаруженных расхождениях в исходных данных в базах московской антидопинговой лаборатории от 2015 и 2019 годов на основании информации, предоставленной Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ее экс-главой Григорием Родченковым. Исходные данные образца теста Владимира Обухова уже были проанализированы независимым экспертом, подтвердившим, что на самом деле проба была положительной.

«Департамент разведки и расследований WADA установил, что вы нарушили антидопинговые правила, однако ваша проба была заявлена московской лабораторией в систему ADAMS как отрицательная»,— говорится в уведомлении.

РФС уже подтвердил получение от FIFA информации о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году. Как сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС, речь идет о двух футболистах и одной футболистке, но не об игроках, вызывавшихся в национальные сборные. (В данном случае имеются в виду взрослые мужская и женская сборные России, которыми руководят Станислав Черчесов и Юрий Красножан.) «Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь»,— заявили в РФС.

Отметим, что в 2013 году Владимир Обухов принадлежал московскому «Спартаку», однако примерно за месяц до взятия пробы был арендован московским «Торпедо». В июне 2016 года он перешел в «Кубань», позже играл за «Мордовию», «Тамбов» и «Сочи», а с 2020 года выступает за «Ростов». В нынешнем сезоне Обухов провел восемь официальных матчей, не забив ни одного гола. В том случае, если сейчас футболист будет признан виновным, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

Евгений Федяков