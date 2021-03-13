ВИЧ дорого обойдется

Экономическое бремя ВИЧ за период с 2019 по 2030 год составит в России 2,8–4,4 трлн руб. Такую оценку дали эксперты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, проведя математическое моделирование возможных сценариев распространения заболевания на основе данных статистики. В сумму потерь входят прямые медицинские затраты, расходы на выплату пенсий по инвалидности и косвенные потери ВВП (включая утрату зарплаты). Авторы работы указывают, что финансирование госпрограммы профилактики и лечения ВИЧ необходимо увеличить в несколько раз, иначе к 2030 году смертность от СПИДа вырастет на четверть.

Сейчас, указывают эксперты НИФИ, ситуация с ВИЧ-инфекцией в России наихудшая среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также государств—членов ОЭСР. Тяжелее всего она в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов — именно там фиксируются самые высокие показатели пораженности ВИЧ-инфекцией (более 0,5% населения) и заболеваемости СПИДом (более 100 случаев на 100 тыс. населения). По данным Научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на октябрь 2020 года в России жили более 1 млн человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция» (см. “Ъ” от 15 февраля).

Результаты проведенного НИФИ математического моделирования продемонстрировали, что при таких показателях эпидемиологической обстановки экономическое бремя ВИЧ-инфекции (на основе данных за 2018 год) составляет ежегодно 194,9 млрд руб. Основная часть этой суммы (77%, или 149,5 млрд руб.) приходится на косвенные затраты от преждевременной смертности и инвалидизации населения. 68,8 млрд руб. составляют потери зарплаты, прямые медицинские затраты оценены в 32,8 млрд руб. В работе отмечается, что распространение ВИЧ в России ежегодно снижает прирост населения (на 26,7 тыс. человек) и ожидаемую продолжительность жизни при рождении (на 0,31 года), а также увеличивает смертность населения в трудоспособном возрасте (на 23,9 случая на 100 тыс. населения).

В НИФИ считают, что при сохранении объема финансирования на уровне 2020 года смертность взрослого населения от ВИЧ вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. человек в год. Увеличение же финансирования на 25% от нынешнего уровня позволит стабилизировать социально-экономическую нагрузку на нынешнем уровне, однако эпидемиологическая обстановка останется неблагоприятной. При увеличении финансирования примерно на 65% по сравнению с инерционным сценарием рождаемость в 2021–2030 годах должна вырасти на 12 тыс. человек, смертность — снизиться на 110 тыс., а ожидаемая продолжительность жизни — вырасти на 0,32 года. Экономическое бремя, в свою очередь, сократится до 2,4 трлн руб., что является минимальным показателем среди всех рассмотренных сценариев. Максимально же снизить социальное бремя болезни позволит только увеличение расходов почти в три раза (на 270%) — в этом случае смертность трудоспособного населения сократится до 280,7 случая на 100 тыс. населения, а число умерших от СПИДа будет составлять менее 5 тыс. человек в год.

Отметим, что пока в России, по всей видимости, реализуется инерционный сценарий развития событий. Сейчас совокупные расходы государства на профилактику и лечение ВИЧ составляют около 130 млрд руб., и принятая в конце 2020 года стратегия противодействия распространению ВИЧ в России до 2030 года подразумевает, что расходы останутся на схожем уровне и в ближайшем будущем.

Анастасия Мануйлова