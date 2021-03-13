Работа не бей ходячего

Оптимизация расходов в связи с кризисом вынуждает бизнес сокращать затраты на аренду офисов. По оценкам компании CBRE, 85% предприятий могут сохранить удаленный формат работы для части сотрудников и после окончания пандемии, а свыше 60% в связи с этим хотят сократить площади офисов. Это может привести к высвобождению 30–40% помещений или сдаче их в субаренду.

Сохранить удаленный формат работы для части своих сотрудников после пандемии COVID-19 планирует 85% компаний, арендующих офисы. Это результаты опроса специализирующейся на инвестициях в коммерческую недвижимость и консалтинге компании CBRE, проведенного среди поставщиков товаров повседневного спроса (FMCG), участников IT-отрасли, ритейлеров, фармацевтических компаний и др. Как следует из данных CBRE (.pdf), сегодня у половины из опрошенных компаний работать дистанционно продолжают около 50% сотрудников.

В связи с этим 64% респондентов уже планируют сокращение площадей под собственными офисами в перспективе двух-трех лет.

В Москве мэр Сергей Собянин с 27 января отменил обязательное требование о переводе 30% сотрудников на удаленную работу. Но компании возвращать весь персонал в офисы пока не спешат. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планировали перевести 60% сотрудников на удаленный и комбинированный режим, при котором те будут посещать офис несколько раз в неделю. Гендиректор группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Изосимов говорил “Ъ”, что сейчас в офисе компании работают чуть больше 10% сотрудников, а более интенсивный выход людей отложен до конца марта. Но и тогда часть персонала будет работать в офисе без персонального места, часть — дома, а некоторые — всегда удаленно, поясняет топ-менеджер (см. “Ъ” от 11 марта). Mail.ru Group осенью 2020 года тестировала различные гибридные модели, включая фиксированные дни посещения офиса, и планирует вернуться к экспериментам после окончания пандемии, говорил в январе гендиректор группы Борис Добродеев.

Директор департамента офисной недвижимости ILM Артем Неволько подтверждает, что компании уже начали отказываться от части офисных помещений. По его оценкам, это приведет к высвобождению 30–40% занимаемых площадей или сдаче их в субаренду. Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина ожидает, что при снижении спроса на офисы снизится и предложение: девелоперам придется уменьшить объемы запланированного строительства офисов либо менять назначения зданий под другие форматы.

Кроме того, в ближайший год интерес к офисам класса A будет временно снижен из-за желания арендаторов оптимизировать расходы, добавляет эксперт.

В CBRE на этом фоне говорят о росте спроса на гибкие офисы: треть опрошенных консультантами компаний уже их используют или планируют разместить штаб-квартиру в таком формате. Старший директор отдела услуг корпоративным клиентам CBRE Ирина Хорошилова среди преимуществ таких объектов называет отсутствие капитальных затрат и быстрый выход из договора аренды. По словам Артема Неволько, собственники классических офисов с большим портфелем уже переходят на короткий договор аренды сроком до одного года, чтобы конкурировать с операторами гибких пространств. Тем не менее компаниям, арендующим более 500 кв. м, все еще выгоднее снимать классический офис: в гибких пространствах такие помещения могут стоить в полтора-два раза дороже.

Но некоторые консультанты уже отмечают признаки обратных тенденций. В Cushman & Wakefield считают, что ряд компаний, предлагающих свои площади в субаренду, примут решение взять тайм-аут в продвижении этих блоков, чтобы разобраться с дальнейшей стратегией выхода персонала в офис после снятия ограничений. А в Knight Frank видят возврат бизнес-трафика на улицы: растет активность поиска помещений магазинов и ресторанов, а в пустых помещениях открываются новые заведения.

Однозначной позиции о результативности удаленной работы пока нет.

Основатель агентства ProPersonnel Татьяна Долякова говорит, что эффективными себя считают около 80% работающих дистанционно работников, а среди компаний такого мнения придерживаются не более 60%.

Среди причин снижения качества работы в удаленном режиме она называет невозможность изолироваться, недостаточную скорость интернета и проблемы с self-менеджментом.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова