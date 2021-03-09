Военные подразделения будут бороться с половодьем в Нижегородской области

Временные подразделения по ликвидации последствий стихийных бедствий сформировали в воинских частях Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Они будут бороться с разливами рек в ходе весеннего половодья.

В состав подразделений вошли специалисты инженерной, медицинской служб и материально-технического обеспечения. Они обеспечены специальным оборудованием, проходимыми автомобилями, плавающими транспортерами, средствами связи и беспилотными летательными аппаратами. Военнослужащие будут подрывать лед на реках, чтобы предотвратить их разлив и защитить гидротехнические сооружения. В случае необходимости они также займутся эвакуацией населения и восстановления инфраструктуры.

Отмечается, что подобные временные подразделения появились во всех 26 регионах Западного военного округа.

Анастасия Еремина