Захарова предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе

Украина «с завидной регулярностью» прикрывает свое бездействие в Донбассе обвинениями в адрес Москвы, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она предостерегла «горячие головы» в Киеве от попыток реализовать там силовой сценарий.

«Официальные лица Украины с завидной регулярностью, особенно в последнее время, свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны пытаются прикрыть обвинениями в адрес России и переложить на нас ответственность за то, что украинская сторона фактически завела переговорный процесс в тупик»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Мария Захарова предостерегла Украину от дальнейшей эскалации в Донбассе. «Хотели бы предостеречь киевский режим, "горячие головы", которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий»,— добавила она.

На прошлой неделе председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук пригрозил России «радикальными шагами», если она не признает себя стороной конфликта. Россия, по его словам, «не хочет мира на Донбассе».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 10 марта заявил о готовности плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, он был предложен Францией и Германией, доработан Украиной и теперь ждет одобрения России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о существовании такого плана.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Мощный шаг" на пути к мимо в Донбассе».