Полиция Москвы предупредила о мошенничестве с помощью мобильного приложения

Телефонные мошенники обманом убеждают установить мобильное приложение, с помощью которого воруют деньги с банковских карт, сообщили ТАСС в пресс-службе московской полиции. По ее данным, у приложения зачастую английское название, конкретных примеров в полиции не привели.

Как рассказали в столичном МВД, преступники утверждают, что это приложение должно помочь сохранить деньги на карте, либо оно нужно в дополнение к приложению мобильного банка. На самом деле разработанное мошенниками мобильное приложение предоставит полный доступ к операциям на телефоне, благодаря чему злоумышленники смогут пользоваться мобильным и его ресурсами на расстоянии или, как минимум, отслеживать все совершаемые на телефоне операции.

В полиции посоветовали не сообщать неизвестным людям свои личные данные, пароли и коды из смс-сообщений, а также не устанавливать неизвестные мобильные приложения.

Как сообщал ЦБ, жертвы телефонного мошенничества в третьем квартале 2020 года в среднем теряли более 10 тыс. руб. за один мошеннический звонок. В феврале регулятор уведомил банки о новой мошеннической схеме с использованием собственных мобильных приложений банка.

Подробности — в материале “Ъ” «Атака с человеческим лицом».