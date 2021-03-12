На Кубани продажи пикапов в феврале 2020 года упали на 19%

В Краснодарском крае в феврале 2020 года продали 25 пикапов. Это на 19,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам месяца Кубань заняла четвертое место по продажам автомобилей этого типа с долей рынка в 4,2%. Больше всего пикапов в России продали в Москве (63), ХМАО (51) и Подмосковье (26).

В целом, за минувший месяц в России пробрели 595 новых пикапов – на 25,6% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями стали Mitsubishi L200, Toyota Hilux и УАЗ-2363.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам 2020 года на Кубани продали 483 пикапа – на 14,4% больше, чем годом ранее. По количеству реализованных автомобилей Кубань занимала шестое место.

Алексей Белянин