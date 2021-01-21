Краснодарский край по итогам 2020 года на шестом месте по регистрации новых пикапов

В минувшем году на Кубани было продано 483 новых пикапа. Это шестое место после Москвы, ХМАО, Самарской области, Санкт-Петербурга и Красноярского края, сообщает пресс-служба «Автостат Инфо». Рост по сравнению с 2019 годом составил 14,45% (годом ранее был продан 581 автомобиль).

Всего за год в стране было продано 6802 российских пикапов, что на 5% меньше, чем за 2019 год (7178 машин), а также 6501 пикап-иномарка (-6%; 6926 ед. — в 2019 году).

На первое место вышел «УАЗ» (5118 машин; на 4% меньше, чем за 2019 год).

Василий Хитрых