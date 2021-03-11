«Северсталь» и Tenaris приостановили строительство завода в ХМАО

ПАО «Северсталь» приостановило совместный проект с итальянской Tenaris по строительству завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента (OCTG) в Сургутском районе (Ханты-Мансийский автономный округ). Как рассказал гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, первый этап проекта уже реализован: получены разрешения на строительство, проведены подготовительные работы на участке. «Мы готовы принципиально продолжать этот проект, но в связи с ситуацией на рынках — мы видим, что спрос на трубы снижается, цены существенно упали,— мы приняли решение приостановить реализацию этого проекта»,— сообщил журналистам господин Шевелев.

Соглашение о строительстве завода стороны подписали в феврале 2019 года. Доля «Северстали» в совместном предприятии составит 51%, Tenaris будет контролировать остальные 49%. Предприятие мощностью 300 тыс. тонн продукции в год планировалось построить в течение двух лет. Инвестиции в строительство ранее оценивались в $240 млн.

По словам Александра Шевелева, внутренняя норма доходности проектов, которые реализует «Cеверсталь», должна быть не менее 25%, а у проекта с Tenaris она сейчас составляет 15%. «Мы сегодня обсуждаем вместе и с партнерами, и с потенциальными клиентами возможности и варианты по улучшению экономической привлекательности для нас»,— добавил Александр Шевелев.

Подробнее об этом — в материале «"Северсталь" закатывает трубы».