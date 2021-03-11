«Дамате» разрезает индейку

Группа «Дамате» Наума Бабаева и Рашита Хайрова, управляющая рядом предприятий «Евродона» — некогда одного из крупнейших производителей индейки в стране, получила эти активы под свой полный контроль. Россельхозбанк (РСХБ) закрыл сделку по продаже обязательств «Евродона» группе «Дамате». Теперь новый собственник сможет получить стратегическое преимущество для расширения экспорта мяса индейки в том числе на Ближний Восток.

Россельхозбанк продал дочернюю компанию ООО «Ломан 2» группе «Дамате», сообщил сегодня банк. В рамках сделки «Дамате» получила требования по обязательствам «Евродона». Эти обязательства ВЭБ.РФ в прошлом году продал РСХБ. В начале 2020 года структуры «Евродона» были признаны банкротами, а задолженность перед ВЭБ.РФ превышала 30 млрд руб.

«Евродон» был вторым по объему производителем индейки в России после «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова.

По данным Agrifood Strategies, в 2018 году группа выпустила 45 тыс. тонн мяса индейки в убойном весе, заняв 17% рынка в натуральном выражении (259,08 тыс. тонн).

«Евродон» создан в Ростовской области в начале 2000-х годов Вадимом Ванеевым. Компания стала первой, кто стал производить в России в промышленном масштабе мясо индейки и утки. В декабре 2016 года и весной 2017 года «Евродон» пережил две вспышки гриппа птиц, общий ущерб превысил 2,6 млрд руб. Третья вспышка произошла летом 2018 года, в рамках карантинных мер потребовалось уничтожить 200 тыс. птиц, что нанесло компании ущерб в 160 млн руб. В августе 2018 года компания не смогла провести очередной платеж по кредиту ВЭБ.РФ. Госбанк в середине 2018 года фактически получил контроль над предприятиями «Евродона», а позже вышел из этого проекта, продав долги проблемного заемщика РСХБ.

В прошлом году структуры «Дамате» взяли в управление ряд производственных площадок «Евродона» в Ростовской области.

В течение полугода «Дамате» прошло своего рода «испытательный срок» на арендованных площадках, принадлежавших «Евродону», поэтому покупка первой компании активов в Ростовской области у РСХБ вполне логична, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В свою очередь, РСХБ избавляется от непрофильного актива, констатирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Для банка «Дамате» тоже давний контрагент. «Вместе с группой мы реализовали ряд крупных проектов, в том числе по перезапуску в 2020 году крупнейшего в стране комплекса по промышленному производству мяса утки — ООО "Донстар"»,— говорит первый заместитель предправления Россельхозбанка Кирилл Левин.

Покупка «Дамате» активов бывшего конкурента, по словам господина Давлеева, «весьма кстати в нынешней ситуации острой нехватки мяса птицы и роста цена на мясную группу в целом».

К тому же, добавляет Сергей Суверов, бизнес по производству индейки более маржинальный по сравнению, например, с курятиной. Кроме того, уверен Альберт Давлеев, выигрышное стратегическое положение активов «Евродона» с логистической точки зрения открывает новые возможности для расширения экспорта мяса индейки на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию через Черное море.

Халиль Аминов, Алексей Полухин, Дарья Андрианова