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ФАС одобрила покупку компании «Пит-Продукт» группой «Черкизово»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство ООО «АПК "Михайловский"» о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «Пит-Продукт». Об этом сообщает «Интерфакс». Уведомление в ФАС о запланированной сделке поступило в феврале 2021 года.

Напомним, что у компании «Пит-Продукт» имеется два производственных комплекса в Ленинградской области (в Горелово и в Синявино) мощностью 39 тыс. тонн продукции в год. Ранее стало известно, что в сделку войдут логистические объекты и бренд Pit Product. Закрыть ее стороны планируют в ближайшие месяцы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Финны отказались от колбасы».

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