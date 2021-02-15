Финны отказались от колбасы

Один из крупнейших производителей мясных изделий в России группа «Черкизово» предварительно договорилась о выкупе российского мясоперерабатывающего дивизиона у финской Atria. В сделку войдут два комплекса в Ленинградской области общей мощностью 39 тыс. тонн колбас, сосисок и деликатесов в год. Это позволит Atria выйти из убыточного бизнеса, а «Черкизово» удвоить долю на рынке колбас Санкт-Петербурга.

Группа «Черкизово» достигла предварительной договоренности о покупке у финской Atria предприятия «Пит-Продукт», сообщили стороны в понедельник. «Пит-Продукт» принадлежат два мясоперерабатывающих комплекса в Ленинградской области общей мощностью 39 тыс. тонн колбас, сосисок и деликатесов в год.

Продукция под брендом Pit Product поставляется в сети Auchan, Metro, «Лента», «Магнит», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), а также в заведения общественного питания. Кроме производственных площадок, в сделку войдут также логистические объекты, бренд Pit Product и другая интеллектуальная собственность. Сделка может быть завершена в первой половине года после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы.

«Черкизово» семьи Михайловых — один из крупнейших в стране производителей мясной продукции (бренды «Черкизово», «Петелинка», «Пава-Пава»). В 2020 году выручка группы увеличилась на 7,2%, до 128,8 млрд руб., EBITDA — на 28,8%, до 26,6 млрд руб., чистая прибыль — более чем вдвое, до 15,2 млрд руб. год к году.

Atria основана в 1903 году. Называет себя крупнейших производителем мясных изделий в странах Северной Европы, работает в Финляндии, Швеции, Дании, Эстонии и РФ. Оборот по итогам трех кварталов 2020 года — €1,07 млрд, из которых около 5% приходится на Россию. Помимо «Пит-Продукт», в РФ группа развивает бизнес в сфере быстрого питания Sibylla, также выпускала мясные изделия под брендом «КампоМос». Эта марка также должна отойти «Черкизово», говорит источник “Ъ”.

Российское подразделение Sibylla в сделку не войдет, сообщает Atria. Там добавили, что рассматривали разные варианты для развития российского бизнеса, отметив, что производство было убыточным. Как отмечается в отчетности Atria, что рост отпускных цен в начале 2019 года улучшил соотношение между затратами на сырье и выручкой, но продажи в розничные сети оказались скромнее ожидаемых. В 2019 году «Пит-Продукт» получил 5,07 млрд руб. выручки и 834,01 млн руб. чистого убытка. Компания показывает отрицательный финансовый результат как минимум с 2015 года, следует из «СПАРК-Интерфакс».

Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов указывает, что приобретение «Пит-Продукт» значительно укрепит позиции группы в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), а также будет способствовать росту продаж в канале foodservice.

По данным NielsenIQ, за декабрь 2019—ноябрь 2020 года «Черкизово» занимала 7,4% рынка колбасных изделий Санкт-Петербурга в денежном выражении. Текущая доля «Пит-Продукт» соизмерима с долей «Черкизово», сообщили в российской группе.

Топ-менеджер крупного производителя колбасных изделий отмечает, что продукция «Пит-Продукт» известна в основном СЗФО, компания давно не делала существенных вложений в маркетинг, а мощности площадок не загружены. По его словам, цена сделки с учетом долга может равняться стоимости активов — не более 1–1,5 млрд руб.

Анатолий Костырев