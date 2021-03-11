«Ростех» обязал сотрудников отказаться от рабочей переписки в WhatsApp

Сотрудники госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний должны перевести рабочие чаты из мессенджера WhatsApp в другой сервис, сообщает РБК со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Пресс-служба «Ростеха» подтвердила изданию наличие запрета на установку зарубежных приложений, таких как WhatsApp и Zoom, на рабочие компьютеры.

Запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях на предприятиях ОПК существовал всегда, но сотрудники все равно пользовались ими «для ускорения процессов коммуникации и собственного удобства», сказал один из источников РБК. Решение насчет WhatsApp, по сообщению издания, было принято в связи с намерением WhatsApp изменить политику конфиденциальности.

Представитель «Ростеха» сообщил, что ограничения не связаны с новой политикой WhatsApp. «Риски не сейчас возникли, они существовали всегда, и мы обязаны были их нивелировать»,— передает РБК его заявления. «Ростех» отметил, что запреты не распространяются на личную технику сотрудников госкорпорации.

О рисках использования государственных аналогов популярных мессенджеров — в материале “Ъ FM” «Чиновники нашли замену Telegram».