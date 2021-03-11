Препараты просят рецепт государственного образца

Главными приоритетами стратегии развития лекарственного рынка в РФ «Фарма-2030» должно стать производство субстанций и инновационных препаратов, а также внедрение в стране системы лекарственного страхования. Так считают участники российского рынка лекарств, выступавшие вчера на организованной “Ъ” конференции «Фарма-2021». Также, по их мнению, важно развивать альтернативные способы закупки препаратов — с помощью офсетных контрактов и в рамках риск-шеринга.

Хотя государственная поддержка в рамках госпрограммы «Фарма-2020» позволила фармацевтической отрасли в РФ встать на новую ступень своего развития, многие проблемы, с которыми сталкиваются производители лекарств, остались нерешенными и должны оказаться в фокусе внимания «Фармы-2030». Такие выводы можно было сделать из дискуссии представителей фармацевтического и аптечного бизнеса в ходе конференции издательского дома «Коммерсантъ» «Фарма-2021». Напомним, как ранее заявил руководитель департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин, ведомство планирует обнародовать новую программу развития отрасли в ближайшие дни.

Как заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, в новой госпрограмме развития фармацевтической отрасли больше внимания должно быть уделено созданию биологических и патогенетических препаратов. «Российские пациенты нуждаются в инновационных лекарствах, однако пока их производство в РФ ограниченно»,— отметил он. Патогенетические препараты, напомним, в частности, применяются для лечения орфанных заболеваний и будут закупаться государством через подведомственный фонд «Круг добра» (подробнее см. “Ъ” от 1 февраля). По словам председателя правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Станислава Наумова, также необходимо продолжать поддерживать производство фармацевтических субстанций. «Пандемия коронавируса, которая привела к сбоям в поставках субстанций из Китая, подтвердила важность полноценной локализации всех циклов фармацевтического производства на национальном уровне»,— констатировал он. Сейчас, по словам господина Наумова, только 10% препаратов, которые обращаются на российском рынке, сделаны на основе российской субстанции.

По словам Лилии Титовой, главы Союза профессиональных фармацевтических организаций, новая стратегия развития фармацевтического рынка должна учитывать перспективы появления в России лекарственного страхования. «Пилотные проекты для отдельных групп пациентов в этой сфере существуют уже много лет, однако сейчас благодаря внедрению электронных рецептов стало возможным распространить их на все население»,— отметила она. В то же время, как подчеркнул Александр Петров, даже если этот проект будет внедряться на государственном уровне, он не сможет заработать без участия населения. «Пока же, как показывает статистика, россияне не пользуются при покупке лекарств даже правом получить налоговый вычет»,— напомнил депутат.

Впрочем, даже если этот проект будет запущен в ближайшие годы, по мнению участников рынка, государству потребуется пересмотреть способы приобретения лекарственных препаратов. «Необходимо отказываться от процедур госзакупок в рамках ФЗ-44 в пользу, в частности, офсетных контрактов»,— отметил Станислав Наумов (напомним, офсетные контракты предполагают закупки импорта при условии направления поставщиком инвестиций в производство таких товаров внутри страны.— “Ъ”). По словам Лилии Титовой, также важно было бы развивать практику риск-шеринга, когда государство оплачивает полную стоимость препаратов, только если их применение действительно улучшило состояние пациента.

Анастасия Мануйлова