Петру Яну прописали второй шанс

Ставший в прошлые выходные чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг заявил о том, что намерен провести с россиянином Петром Яном еще один поединок. Их первый бой закончился после того, как Ян нанес Стерлингу запрещенный правилами удар коленом в голову и заработал дисквалификацию. Ян, имевший преимущество в ходе воскресного поединка, рассматривается букмекерами в качестве фаворита реванша.

Американский боец Алджамейн Стерлинг, отобравший в минувшие выходные у россиянина Петра Яна титул чемпиона UFC в легчайшем весе, сообщил ESPN о готовности провести реванш. Стерлинг подчеркнул, что бой с Яном станет для него следующим поединком.

«Когда я буду чувствовать себя хорошо и буду готов, состоится матч-реванш»,— цитирует российского бойца американский телеканал.

Дата и место боя еще будут согласовываться, но факт его проведения подтвердил глава промоушена UFC Дэйна Уайт.

Уайт заявил о намерении организовать реванш как можно быстрее из-за его специфической развязки первого боя. Стерлинг стал первым в истории UFC бойцом, которому пояс достался после дисквалификации соперника из-за нарушения правил. Петр Ян в четвертом раунде намеренно нанес стоящему на коленях американцу удар по голове, который относился к списку запрещенных в UFC. За этим последовало немедленное решение дисквалификации россиянина. Он позже сообщил в Twitter, что совершил «большую ошибку», а Стерлинг заявил ESPN о том, что «не чувствует себя чемпионом» в полной мере.

Менеджер Яна Саят Абдрахманов тем не менее усомнился в том, что еще один бой Яна и Стерлинга состоится. Хотя американец формально подтвердил свое желание снова подраться с россиянином, причин не участвовать в этом поединке у Стерлинга предостаточно. И главная из них заключается в том, что боец может слишком рано расстаться с завоеванным титулом. В субботу Стерлингу уже к третьему раунду выглядел очень уставшим, и успех ему принесла лишь грубая ошибка оппонента. Букмекеры по-прежнему считают Яна фаворитом в противостоянии с американцем.

Правда, Алджамейн Стерлинг успел бросить вызов еще одному бойцу — американцу Генри Сехудо, бывшему чемпиону UFC в легчайшем и наилегчайшем весах. Завершивший карьеру в мае 2020 года, он в начале этой недели заявил о готовности вернуться в октагон ради боев со Стерлингом и Яном. Стерлинг обратился в своем аккаунте в Twitter к главе промоушена: «Мы можем провести этот бой, Дэйна». UFC пока на этот запрос не ответил.

Екатерина Ремизова