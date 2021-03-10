Великобритания назвала ложными обвинения со стороны ЕС в запрете экспорта вакцин

Министр иностранных дел Доминик Рааб назвал «полностью ложными» обвинения со стороны ЕС в том, что Великобритания препятствует экспорту вакцин от COVID-19 в Евросоюз. В среду господин Рааб вызвал в МИД заместителя посла ЕС в стране Николь Маннион для обсуждения этого вопроса.

Таким образом господин Рааб отреагировал на сделанное во вторник заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля. Господин Мишель заявил, что «Великобритания и США ввели прямой запрет на экспорт вакцин или компонентов для вакцин, произведенных на их территории». Господин Рааб написал Шарлю Мишелю письмо, в котором призвал прояснить ситуацию, указав на то, что это «ложное утверждение повторялось на разных уровнях в ЕС и Еврокомиссии». «Британское правительство не запрещало экспорт какой-либо вакцины от COVID-19 или компонентов для них»,— отметил он.

Заявление господина Мишеля в свою очередь стало ответом на критику недавно введенных властями ЕС правил по экспорту вакцины от COVID-19. В соответствии с новыми нормами прозрачности механизмов экспорта вакцины страны—члены ЕС должны информировать Еврокомиссию о решениях запретить или разрешить экспорт вакцины за пределы Евросоюза. На прошлой неделе Италия заблокировала поставку вакцины фармкомпании AstraZeneca в Австралию.

Яна Рождественская