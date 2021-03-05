Италия заблокировала поставку вакцины AstraZeneca в Австралию

Власти Италии отклонили запрос фармкомпании AstraZeneca на поставку 250 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Австралию, и позиция Италии была поддержана Евросоюзом. В МИД Италии заявили, что решение связано с нехваткой вакцины в стране, а также с тем, что AstraZeneca отстает от прописанных в соглашении с европейскими властями масштабов поставки вакцины в страны ЕС. В январе фармкомпания сообщила властям ЕС о сокращении поставок вакцины в первом квартале с запланированных 90 млн доз до 40 млн, во втором квартале поставки также будут на 50% ниже запланированных.

Решение о запрете Италия принимает потому, что AstraZeneca хотела поставить в Австралию вакцину, произведенную на заводе в итальянском городе Ананьи. В соответствии с недавно принятыми нормами прозрачности механизмов экспорта вакцины страны--члены ЕС должны информировать Еврокомиссию о решениях запретить или разрешить экспорт вакцины за пределы Евросоюза — это стало первым случаем такой блокировки. На прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги, занявший этот пост в феврале, призвал ЕС ужесточить подход к компаниям, не выполняющим свои обязательства по поставкам вакцины.

Австралия уже обратилась к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть это решение. «Австралия подняла этот вопрос перед Еврокомиссией по разным каналам, и, в частности, мы попросили Еврокомиссию пересмотреть это решение»,— отметил сегодня, 5 марта, министр здравоохранения Австралии Грег Хант. Притом, как отмечают австралийские власти, этот запрет не повлияет на программу вакцинации в стране. По словам господина Ханта, в стране уже есть 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и этого хватит до развертывания в стране местного производства вакцины. Производство в Австралии по технологии AstraZeneca должно начаться в конце марта.

Яна Рождественская