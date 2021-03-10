«Российские миллиардные проекты становятся заложниками президента Эрдогана»

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую» на средиземноморском побережье Турции. Торжественная церемония прошла по видеосвязи. По словам президентов, проект — это свидетельство укрепления стратегического партнерства двух стран. Объект обещают сдать вовремя — к 2023 году — несмотря на пандемию коронавируса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает эту стройку крайне рискованной.

На ежедневной телефонной пресс-конференции Дмитрия Пескова глобальный атомный энергетический проект собрал наибольшее число вопросов, даже на фоне замедления Twitter и сбоя ряда государственных сайтов. В целом основной посыл был такой: насколько Турция является дружественной нам страной, чтобы одаривать ее дешевой электроэнергией, причем на очень льготных условиях?

Дело в том, что межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Аккую» подписывалось в 2010 году.

Тогда был совсем другой мир и другие политические реалии.

С тех пор многое поменялось, и отношения двух стран представляются не совсем безоблачными.

В 2015 году турецкие F-16 сбили российский самолет Су-24 на границе с Сирией. В отношениях двух стран произошел серьезный кризис — проект «Аккую» оказался на грани заморозки. Однако страны в итоге помирились, и тучи вокруг станции вроде бы рассеялись.

Однако Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает своей позиции относительно принадлежности Крыма. Он даже отметился красочным исполнением приветствия «Слава Украине» перед почетным караулом в Киеве.

Также он критикует политику России в Сирии и Ливии. И это очень мягко сказано, фактически там идет война между так называемыми протурецкими и условно пророссийскими силами. Ну и, наконец, война в Карабахе, где Анкара открыто поддерживает одну из сторон конфликта, хотя могла бы хотя бы для видимости оставаться нейтральной, по примеру своего стратегического партнера России, которая выступает миротворцем.

Наверное, стоит добавить, что в декабре 2016 года в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов. Преступники понесли наказание, но, что называется, осадок остался.

Главное в том, что АЭС «Аккую» строится за счет российского же кредита.

А стоит объект более $20 млрд — сумма, которая бы очень пригодилась внутри страны.

При этом в проекте применяется схема, которая никогда нигде в мире при строительстве атомных станций не использовалась, по-русски это звучит как «строй-владей-эксплуатируй». Это значит, что Россия обеспечивает финансирование, проектирование, строительство, обслуживание и эксплуатацию, а Турция гарантирует лишь закупку электроэнергии. При этом сроки окупаемости станции уходят за 2045 год, причем обещать закупать энергию можно, вопрос только, в каких объемах. Всегда есть так называемые объективные факторы: кризисы, войны, стихийные бедствия и другие напасти. Это влияет на закупки.

Получается, что мы напрямую зависим от своего партнера, причем не только в атомной энергетике, но еще и в газовом бизнесе — через Турцию идут ветки газопроводов — «Турецкий» и «Голубой» «потоки». Зависеть от кого-либо всегда плохо, а особенно от исторических противников, которые тем более пытаются восстановить Османское наследие. К тому же Турция — по-прежнему страна НАТО. А российская АЭС активно критикуется как Евросоюзом, так и турецкой зеленой и прочей оппозицией.

Конечно, нужно развивать собственную атомную промышленность, обеспечивать работой технологичные предприятия «Росатома» и, конечно, теснить с международных рынков американских и иных западных конкурентов. Только как бы это самим же боком потом не вышло.

Российские миллиардные проекты становятся заложниками президента Эрдогана и его амбиций. А он тем временем обосновался на Южном Кавказе, который когда-то был исключительно российской вотчиной. А там, глядишь, и дальше пойдет, тем более у него все для этого есть: газ, дешевая энергия и даже российские средства ПВО С-400.