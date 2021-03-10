Кремль отрицает встречу Путина с Фийоном

Иностранный гость, навестивший президента России Владимира Путина,— это не бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

4 марта Владимир Путин рассказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», что поздно вечером он встречался в Кремле с иностранным гостем. Дмитрий Песков сообщил, что встреча носила личный характер, и он не знает, кто был его собеседником. По информации “Ъ”, гостем был господин Фийон.

«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Кто именно навещал президента, он не уточнил. Пресс-секретарь еще раз заявил, что встреча была личной.