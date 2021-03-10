В Краснодаре сдали в эксплуатацию долгострой ЖК «Свобода»

В Краснодаре обманутые дольщики компании «Таурас-96» получили ключи от квартир. Проблемный ЖК «Свобода» достроила компания «ССК». Возведение объекта начали в 2009 году, однако застройщик ООО фирма «Таурас-96» не смог справиться с взятыми обязательствами перед дольщиками и завершить строительство. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и поручил найти инвестора на проблемные объекты. В 2017 году обязательства по завершению строительно-монтажных работ и вводу жилья в эксплуатацию взял на себя новый застройщик – ООО СЗ «СпецСтройКубань».

В марте 2017 года было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии по завершению строительства двух проблемных жилых комплексов в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара. По условиям соглашения компания ССК должна достроить и получить разрешение на ввод в эксплуатацию дома по ул. Семигорской и Понтийской, а также исполнить обязательства ООО «Фирма „Таурас-96”» по заключенным с дольщиками договорам на сумму более 380 млн руб., в том числе на сумму 102 млн руб. — по уже расторгнутым сделкам.

В конце 2018 года в эксплуатацию были сданы четыре литера (14, 16, 18 и 19) жилого комплекса «Восточно-Кругликовская — Черкасская». В 2020 году компания ССК ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Крылья» на ул. Черкасская, в состав которого вошел 29 литер жилого комплекса «Таурас-96». Его возведение начато в 2011 году и должно было завершиться через год. Сроки окончания строительства также неоднократно переносились, работы на объекте остановились в 2016 году.

Компания «Таурас-96» известна как один из проблемных застройщиков Краснодара. В 2014 году на предприятие подали восемь исковых заявлений с требованиями на общую сумму в 15 млн руб. В 2015 году число претензий выросло до 20, а сумма составила 8,6 млн руб. В 2016 году подано 21 исковое заявление, сумма требований составила 51 млн руб. В 2015 году департамент по надзору в строительной сфере Кубани провел три проверки застройщика, результаты были направлены в правоохранительные органы. В 2016 году на компанию был подан иск о банкротстве.

По данным системы «Картотека.ру», ООО «Фирма „Таурас-96”» (строительство жилых и нежилых зданий) зарегистрировано в 1996 году, уставный капитал — 129 тыс. руб. Директор и владелец с долей 100% — Галина Литвякова. На конец 2015 года дебиторская задолженность компании составляла 490 млн руб., долгосрочные обязательства превышали 1,4 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в прошлом году в регионе были восстановлены права дольщиков в 100 долгостроях. В 2021 году планируется вручить ключи от квартир 30 тыс. дольщикам в 83 проблемных домах. Из них 33 литера в Краснодаре, 22 литера в Сочи. Работа продолжается также в Геленджике, Анапе, Новороссийске, Туапсе, Темрюкском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Власти заявили, что до конца 2023 года проблема долгостроев в Краснодарском крае будет полностью решена.

Елена Рыжкова