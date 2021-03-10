Американский космонавт полетит на МКС вместо одного из россиян

Космонавт NASA Марк Ванде Хай полетит на МКС на «Союзе МС-18» вместо россиянина Сергея Корсакова, сообщил «Роскосмос». Госкорпорация утверждает, что замена произведена «по настоятельным просьбам американской стороны». NASA утверждает, что не платило за полет, а заключило контракт с Axiom Space взамен на предоставление места на корабле США в 2023 году.

«Госкорпорация "Роскосмос" возвращается к практике международных запусков... Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций… приняла решение о выводе... Сергея Корсакова. Вместо него в состав основного экипажа в качестве бортинженера-2 включен астронавт NASA Марк Ванде Хай»,— говорится в сообщении «Роскосмоса».

Госкорпорация сообщает, что решение принято по обязательствам с компанией Axiom Space. NASA озвучило пожелания по полету в конце 2020 года и России «пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов». «"Роскосмос" идет на это решение, подтверждая приверженность совместным договоренностям и духу совместного использования МКС»,— говорится в сообщении.

NASA сообщило, что для полета американца был подписан контракт с коммерческой компанией Axiom Space. «Взамен NASA предоставит место на будущем американском коммерческом космическом корабле, запуск которого ожидается в 2023 году в рамках миссии по замене экипажа МКС»,— говорится в сообщении агентства. Отмечается, что договор «не предусматривает обмена денежными средствами», так как стоимость оказания услуг определена «как сопоставимая для обеих сторон».

Также произведена замена в дублирующих экипажах. Из состава дублера выведен Дмитрий Петелин, его место займет Энн МакКлейн.

Полет запланирован на 9 апреля. В 2020 году «Роскосмос» сообщал, что апрельская экспедиция 2021 года впервые будет состоять только из россиян.