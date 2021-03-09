Физик нашел в увольнении реакцию

Новосибирский преподаватель Алексей Алексеев, уволенный из колледжа за дисциплинарные нарушения — несвоевременное заполнение журналов учебных занятий, несвоевременное предоставление информации об изменении персональных данных, самовольное ведение кружка без согласования с администрацией,— подал иск к руководству учебного заведения. Он считает, что фактическим основанием для расторжения договора стало его участие в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В колледже настаивают, что политического мотива в увольнении нет. Тем временем за «аморальные поступки» уволили или пригрозили увольнением уже нескольким педагогам, участвующим в протестных акциях.

Преподаватель физики и астрономии Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Алексей Алексеев подал иск с требованием восстановить его на работе. Господин Алексеев окончил МФТИ с двумя красными дипломами (специальности — «прикладная физика» и «математика»), преподает с 1999 года, подрабатывает репетитором. Преподавателя уволили 9 февраля 2021 года. Основанием для прекращения трудового договора стало «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей». Решение основывалось на нескольких дисциплинарных взысканиях, сделанных с мая по июнь 2020 года, и одном в январе 2021-го. Причинами стали несвоевременное заполнение журналов учебных занятий, несвоевременное предоставление информации об изменении персональных данных, самовольное ведение кружка без согласования с администрацией колледжа.

В иске господин Алексеев настаивает, что взыскания являются незаконными и подлежат отмене: «В выписке из приказа присутствует указание на нарушение мной норм профессиональной этики педагогических сотрудников колледжа, однако не указано, какие конкретно нормы были нарушены, в каком документе они перечислены и ознакомлен ли с ними работник». Он называет взыскания формальным поводом. Решение об увольнении он связывает прежде всего с участием в акции в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года, а также с оставленным накануне мероприятия постом во «ВКонтакте» с призывом «встретиться и поговорить о судьбе страны».

«Наверное, руководству не понравилась моя политическая позиция»,— заявил Алексей Алексеев “Ъ”.

Он уточняет, что через четыре дня после участия в митинге получил от администрации колледжа письмо с требованием дать письменное объяснение, а также сообщить, «кто и когда уполномочил его проводить среди студентов колледжа агитацию, манипулировать несовершеннолетними и призывать их к участию в несогласованных политических протестных акциях». Господин Алексеев отрицает, что призывал студентов участвовать в протестах.

И. о. директора колледжа Юлия Тарасова в разговоре с “Ъ” не подтвердила политические мотивы увольнения: «У Алексея Алексеева пять дисциплинарных взысканий, он их не обжаловал и согласился с ними».

«Перечисленные основания для дисциплинарных взысканий звучат не очень серьезно,— считает ведущий юрист практики трудового права "Пепеляев групп" Роман Жеребцов.— Если преподаватель сможет предоставить положительные характеристики и отзывы, суд может встать на его сторону». По словам эксперта, в данном случае увольнение может быть признано несоразмерным совершенным проступкам.

Председатель профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен отметил, что по закону учителя могли уволить уже после второго выговора: «Большинство взысканий пришлись на лето и весну прошлого года, так что, если его действительно хотели уволить, у руководства колледжа были все основания. Исходя из этого мы делаем вывод, что реальным мотивом для увольнения стало участие в митинге».

Отметим, ранее за «аморальный проступок, несовместимый с продолжением воспитательной работы» уволили преподавателя Института театрального искусства имени Кобзона Артема Назарова. 23 января господин Назаров также участвовал в митинге в Москве.

«Вместо того чтобы заниматься дипломными спектаклями четвертого курса, он сидел несколько дней в каталажке»,— объяснил свое решение ректор института Дмитрий Томилин.

НИУ ВШЭ расторгла договор с приглашенной преподавательницей Анной Велликок (ее называют подругой расследователя Георгия Албурова) после ареста на 14 суток из-за «ретвита» о митинге в поддержку Алексея Навального. Историк из Ростова-на-Дону, победитель городского конкурса «Учитель года-2020» Александр Рябчук был вынужден уволиться из двух школ после участия в акции 23 января, так как «не смог отказаться от своих политических убеждений». По словам педагога, образовательное учреждение посетил «человек в штатском», который пытался объяснить господину Рябчуку неправильность его позиции. В то же время в лицее его охарактеризовали как «прекрасного педагога», а его увольнение по собственному желанию связали с «изменившимися обстоятельствами». Учитель истории из города Микунь (Коми) Никита Тушканов 23 января провел одиночный пикет с плакатом «Молчи или умри», после чего к нему пришли из районного управления образования. По словам господина Тушканова, его обвинили в «аморальном поступке» и упрекнули в том, что он, «недочеловек и маргинал», позорит честь школы и образ учителя.

Даниил Кен считает, что на школьные коллективы возложена ответственность за то, чтобы дети «вообще не интересовались политикой, а если интересовались, то были лояльны действующей власти».

По его словам, профсоюз «Альянс учителей» оказывает юридическую поддержку всем педагогам, столкнувшимся с давлением со стороны руководства, в том числе Алексею Алексееву.

“Ъ” попросил Минпросвещения высказать позицию по поводу увольнения учителей, однако не получил комментарий ведомства.

Наталья Костарнова, Юлия Сасевич, Новосибирск; Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону