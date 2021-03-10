В «Дом.РФ» подселяется капитал

Банк «Дом.РФ», входящий в топ-30 по активам, получит от своего одноименного акционера в капитал 30 млрд руб. Деньги необходимы прежде всего для расширения жилищного проектного финансирования. В итоге ипотечно-строительный портфель банка может вырасти как минимум вдвое. Однако дополнительные средства в этом сегменте рынка могут привести к росту конкуренции за заемщиков, что грозит снижением требований банков к застройщикам.

Банк «Дом.РФ» расширит уставный капитал за счет своего единственного акционера АО «Дом.РФ», которое выкупит допэмиссию на 30 млрд руб. С учетом получаемого финансирования, как отметили в банке, к концу 2021 года «планируется увеличить объем портфеля лимитов проектного финансирования застройщиков до 1,5 трлн руб.», при этом ипотечный портфель может превысить 200 млрд руб.

Основным драйвером будущего роста будет кредитование жилищного строительства, считают в агентстве Fitch. Спрос на проектное финансирование будет сохраняться, поскольку в настоящее время происходит замещение средств дольщиков (до перехода на эскроу-счета они занимали около 80% фондирования строительной отрасли, согласно данным «Дом.РФ») банковскими кредитами, поясняет младший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Артем Бекетов. Кроме того, по его словам, «ставки на историческом минимуме, работают льготные ипотечные госпрограммы — эти два фактора сильно подстегивают строительную отрасль».

Сегодня банк находится на втором-третьем месте по кредитованию застройщиков, а его основными конкурентами выступают Сбербанк и ВТБ.

На конец 2020 года, согласно консолидированной отчетности, банк «Дом.РФ» открыл кредитные линии строительным компаниям в объеме 1 трлн руб., «что в несколько раз превышает текущий кредитный портфель банка, составляющий 331 млрд руб.», отмечает Артем Бекетов. По его оценке, полученные в капитал средства дают возможность нарастить общий кредитный портфель еще как минимум на 300 млрд руб. По данным агентства Frank RG, объем ипотечного портфеля банка на конец 2020 года оценивался в 178 млрд руб.

Однако эксперты указывают и на риски этого сегмента. Особенно если рассматривать «проектное финансирование строительства нового жилья относительно других сегментов, например розничной торговли товарами повседневного спроса или ипотечного кредитования», отмечает аналитик агентства Moody`s Мария Малюкова. «Это связано с риском недостроя, динамикой цен на недвижимость, которые могут быть волатильны в период кризиса, а также с платежеспособным спросом со стороны населения»,— поясняет она.

Подобные риски и возникающие из-за них кредитные потери банка могут быть нивелированы дополнительной поддержкой со стороны государства, в том числе в виде докапитализации, добавляет госпожа Малюкова.

В январском отчете Fitch отмечало, что «операции банка, связанные с цикличным строительным сектором, могут быть источником риска концентрации и могут привести к волатильности операционных показателей».

Кроме того, участники рынка проектного финансирования жилья указывают на высокую конкуренцию, которая впоследствии будет только усиливаться. «Процентные ставки у всех игроков примерно одинаковые. Участники рынка могут конкурировать, предлагая более удобные продукты и решения для девелоперов и покупателей квартир, более гибкие и короткие сроки рассмотрения заявок, онлайн-решения как для физлиц, так и для застройщиков, специальные комплексные предложения, которые позволяют девелоперам стимулировать спрос, а покупателю — получить скидку на ипотеку»,— поясняют в Сбербанке.

Как следствие, банки будут более лояльны к застройщикам, считают в Альфа-банке. Например, могут снижать минимальный порог участия застройщиков в собственных проектах и другие требования. Механизм эскроу-счетов позволяет привлекать дешевые пассивы на длительный срок, добавляют в ПСБ, в связи с чем можно ожидать дальнейшего усиления конкуренции между банками в этой сфере как за счет ценового предложения, так и с точки зрения различных подходов к обеспечительной базе сделки.

Ольга Шерункова