Иностранцы переводятся в России

MoneyGram, единственная сейчас официально зарегистрированная иностранная система денежных переводов в РФ, уходит из страны. Соответствию жестким требованиям ЦБ по локализации бизнеса иностранный игрок предпочел сотрудничество с крупнейшим отечественным участником рынка «Золотой короной». По мнению экспертов, исчезновение пусть не самой крупной в России, но знаковой иностранной системы переводов — следствие конкуренции государства с частным бизнесом в финансовой сфере.

Как стало известно “Ъ”, на этой неделе система денежных переводов MoneyGram, единственный официальный иностранный игрок в этом сегменте в России (состоит в реестре операторов платежных систем ЦБ), подаст заявление на отказ от регистрации в ЦБ и полностью прекратит самостоятельную работу на рынке.

По словам собеседников “Ъ”, MoneyGram заключила соглашение с платежной системой «Золотая корона», теперь все переводы в РФ будут идти через ее пункты выдачи. В России «Золотая корона» является крупнейшим игроком на рынке денежных переводов с долей около 70%, у системы более 160 банков-партнеров для выдачи и отправки переводов и около 5 тыс. небанковских точек.

MoneyGram — американская платежная система, которая является одним из лидеров на мировом рынке денежных переводов и работает в 200 странах. По экспертным оценкам, система занимает второе место в мире, уступая лишь Western Union (в России осуществляет деятельность как небанковская кредитная организация). Фактически MoneyGram была единственным иностранным игроком, внесенным ЦБ в реестр операторов платежных систем 4 апреля 2020 года в рамках требования нового законодательства, в России работает более десяти лет.

В MoneyGram не ответили на запрос “Ъ”. Однако на сайте компании опубликовано сообщение для клиентов о том, что с 1 марта все выдачи переводов будут осуществляться через сеть «Золотой короны». «Стратегическое партнерство с признанным международным лидером — это новый этап нашего развития, впервые мы предоставляем нашу инфраструктуру как сервис,— отметил председатель совета директоров платежной системы "Золотая корона" Николай Смирнов.— Вторым этапом мы планируем реализовать отправку переводов в сеть MoneyGram из всей нашей инфраструктуры в РФ».

Таким образом, благодаря партнерству, которых до сих пор на российском рынке денежных переводов не было, MoneyGram сможет сохранить лояльность клиентов, предоставив альтернативный и, скорее всего, более дешевый сервис. Для сравнения: согласно тарифам компании, перевод из РФ за рубеж стоит 3–5% от отправляемой суммы, у «Золотой короны» — около 1%.

В ЦБ “Ъ” сообщили, что не комментируют действующих игроков финансового рынка. Конкуренты также не стали официально обсуждать решение MoneyGram покинуть Россию. На условиях анонимности они говорят, что у системы и до изменений в регулировании «не было четкой ниши на российском рынке». «Сейчас, видимо, ужесточение требований окончательно подрубило их бизнес»,— указывают собеседники “Ъ”. В прошлом году вступили в силу требования законодательства, регулирующие деятельность операторов иностранных платежных систем, суть которых сводится к необходимости для них создавать всю инфраструктуру в РФ, в частности расчетный и процессинговый центры.

Исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова отмечает, что в последние несколько лет участникам рынка приходится конкурировать не столько между собой, сколько с государственными инфраструктурными проектами, которые реализуются вроде бы для развития, но на практике фактически создают новую монополию на осуществление денежных переводов (например, система быстрых платежей ЦБ, которая позволяет переводить средства по номеру телефона внутри страны с карты на карты). По ее мнению, MoneyGram приняла решение об уходе по чисто экономическим соображениям, рассудив, что сотрудничество с «Золотой короной», единственной из систем переводов, имеющей статус социально значимой платежной системы, более целесообразно.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов