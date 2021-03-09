Инвестор нашел землю

В 2022 году в Удмуртии построят крематорий. Под реализацию инвестиционного проекта стоимостью 147 млн руб. выделили земельный участок на окраине Сарапула. Ранее подобное сооружение планировалось построить в Ижевске, однако против этого высказались жители близлежащего микрорайона, новый участок для него выбрать не смогли. Эксперты полагают, что в условиях сокращающихся возможностей для обычных захоронений на кладбищах необходимость в крематории назрела давно.

Зарегистрированное в Ижевске ООО «Инвест-строй» получило земельный участок по Старому Ижевскому тракту, 19, на окраине Сарапула для реализации инвестиционного проекта «Строительство ритуального комплекса». Соответствующее распоряжение главы Удмуртии опубликовано на сайте регионального правительства. Участок площадью 7,5 тыс. кв. м с видом использования «размещение крематориев» передан инвестору без торгов. Как сообщил на своей странице в Facebook глава Сарапула Виктор Шестаков, проект планируется реализовать в 2021–2022 годах. Суммарный объем инвестиций составит 147 млн руб.

«Новый проект даст Сарапулу и району 35 новых рабочих мест. Ритуальный комплекс будет включать в себя несколько залов, в том числе зал кремации. Земельный участок, на котором будет реализован инвестиционный проект, расположен на Старом Ижевском тракте, в районе общественного кладбища №3, в зоне специального назначения, связанной с захоронениями. Ритуальная деятельность является одним из основных видов его использования»,— рассказал господин Шестаков.

Он отметил, что очень важным моментом является разработка и утверждение проекта санитарно-защитной зоны объекта, проектно-сметная документация самого объекта также подлежит обязательной экспертизе. «Здесь очень серьезный подход с точки зрения законодательства, санитарных и этических норм»,— добавил глава города.

Собственником и директором ООО «Инвест-строй», по данным «СПАРК-Интерфакс», является Дмитрий Калабин. Фирма зарегистрирована в 2015 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Никакой иной информации о компании и ее собственнике в открытом доступе найти не удалось.

Ранее крематорий планировали построить в Ижевске на Западном кладбище рядом с микрорайоном Радужный с соблюдением норматива расстояния 1000 м до жилых объектов. Однако местные жители выступили против такого соседства. Администрация Ижевска искала другие земельные участки на территории города. На заседании общественной палаты Ижевска в декабре 2019 года главный архитектор города Владимир Некрасов сказал, что поиски подходящей территории рабочая группа минстроя вела в Завьяловском и Якшур-Бодьинском районах. «Пока они не увенчались успехом. Тема серьезная, у нас на кладбищах площади медленно, но верно заканчиваются, хоронить скоро будет негде»,— отметил тогда главный архитектор Ижевска.

По его словам, муниципальным предприятием «Ритуал» в 2014 году был разработан проект крематория, одна печь которого предназначена для утилизации медицинских отходов. К обсуждению вопроса строительства крематория впоследствии не возвращались.

Как рассказала руководитель похоронного бюро «Черный тюльпан» Светлана Федорычева, в настоящее время услугу кремации оказывают в Екатеринбурге. Вместе с транспортировкой она стоит порядка 40 тыс. руб., при этом больше половины в стоимости занимает дорога. «Востребованность есть, поэтому сейчас возим в Екатеринбург, конечно, по деньгам получается дороговато. Если зал для кремации появится в Сарапуле, то, конечно, это будет лучше»,— отмечает госпожа Федорычева.

По словам руководителя ритуального бюро «Реквием» Станислава Глухова, большинство кладбищ Ижевска уже закрыто для новых захоронений, остается только Западное.

«Давно пора было построить крематорий с учетом переполненности ижевских кладбищ. Урновые захоронения — хороший вариант, потому что они занимают меньшую площадь. Воспринимаю этот проект положительно»,— добавил эксперт.

Крематорий решает проблему необходимости выделять для кладбищ масштабные площади земли, а также с этической точки зрения нужен как людям, так и государству, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Услуга очень востребована в стране, так как намного дешевле традиционного захоронения и более экономична для государства. Кроме того, крематорий часто может предложить целый комплекс мероприятий, связанный с этой печальной процедурой, что также интересует граждан. В среднем вложения в такой проект могут окупиться за четыре-пять лет»,— отмечает эксперт.

По его словам, в России действуют всего 27 крематориев, четыре из них находятся в частной собственности. В среднем по России только 10% похорон проходят в виде кремации, тогда как на Западе такой вид захоронения занимает долю 60% и выше во всем объеме похорон.

Михаил Красильников