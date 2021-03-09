Гидрометцентр прогнозирует аномальные холода в Европейской России

В Европейской России ожидаются аномальные морозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Москве температура будет ниже нормы на 11–13°C. Днем она будет опускаться до -10°C, а ночью — до -21°C.

В московской области ночные температуры могут достигать -24°C, а в пониженных местах — -28°C. «Над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим… Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной»,— сказал господин Вильфанд «РИА Новости».

Аномальные холода будут в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Там ожидается отклонение от нормы на 10–12°C. Например, в Ульяновской области температура опустится до -29°C, в Пермском крае — до -28°C.