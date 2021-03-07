Последствия разлива нефтепродуктов на ВСТО-2 в Приамурье устранены

Последствия разлива нефтепродуктов в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО-2) устранены, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

«Последствия разлива устранены»,— приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Ранее сообщалось о разливе на территории нефтеперерабатывающей станции. Утечка была обнаружена из соединения сифонного крана в каре резервуара. Вся вышедшая нефть была локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования. На работе второй очереди нефтепровода происшествие не отразилось.

Прокуратура Октябрьского района Амурской области проводит проверку инцидента. По ее данным, утечка произошла в результате разгерметизации запорной арматуры.