Прокуратура проводит проверку после разлива нефтепродуктов на станции ВСТО-2

Прокуратура Октябрьского района Амурской области проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов на станции переработки второй очереди трубопровода Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО). Ранее об инциденте сообщило МЧС по региону. Работа второй очереди трубопроводной системы ВСТО осуществляется в штатном режиме, заявило ГУ МЧС.

«Прокуратура Октябрьского района по поручению прокуратуры области совместно с работниками Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающей станции»,— говорится в сообщении на сайте прокуратуры. По ее данным, утечка произошла в результате разгерметизации запорной арматуры.

«Причина инцидента устанавливается»,— говорится в сообщении на сайте МЧС. Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования.