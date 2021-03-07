Большунов занял третье место в лыжном марафоне на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов стал бронзовым призером в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 2 ч.10 мин. 52,2 сек.

Вторым стал еще один норвежский лыжник — Эмиль Иверсен (+0,7 сек.). Большунов сначала лидировал в гонке, но незадолго до финиша сломал палку и пропустил соперников вперед. Он уступил победителю 1,4 сек.

Самый грустный эпизод масс-старта ??



В решающий момент у Большунова сломалась палка в борьбе с Клебо ??



Как думаешь, кто тут виноват? ?? pic.twitter.com/tflDnDCZvW — Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021

Ранее Александр Большунов стал лидером в скиатлоне и вместе с Глебом Ретивых получил бронзу в командном спринте. Также россияне завоевали серебряные медали в эстафете 4x10 км на чемпионате мира. Российские лыжницы заняли второе место в эстафете 4x5 км.

О ходе чемпионата — в материале “Ъ” «Сборная России добежала до своего места».