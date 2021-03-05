Российские лыжники заняли второе место в эстафете на чемпионате мира

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов получили серебряные медали в эстафете 4x10 км на чемпионате мира. Соревнование проходит в Оберстдорфе в Германии.

В эстафете победили лыжники из Норвегии Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хесфлот Клебо. Они показали результат 1 час 52 мин. 39 с. Российская сборная уступила им 12 с. Третье место заняли представители Франции (+1 мин. 12,6 с.).

Ранее российские лыжницы завоевали серебро в эстафете 4x5 км. Лыжник Александр Большунов стал лидером в скиатлоне и вместе с Глебом Ретивых получил бронзу в командном спринте.

О ходе чемпионата — в материале “Ъ” «Российские лыжницы решили квартетный вопрос».