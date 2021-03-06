Белый дом назвал серьезной угрозой уязвимость Microsoft

Уязвимость, обнаруженная в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft, представляет серьезную угрозу, которой могут воспользоваться хакеры, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее Microsoft выяснила, что группа китайских хакеров пыталась похитить информацию американских компаний, используя слабые места в защите сервера Microsoft Exchange.

«Это серьезная уязвимость, которая может иметь масштабные последствия. Начнем с того, что это активная угроза. И все, кто пользуется этими серверами, в том числе правительство, частный сектор, академические учреждения, должны обновить (ПО.— “Ъ”)»,— сказала госпожа Псаки на брифинге. Она сообщила об обеспокоенности из-за большого числа пострадавших. По ее словам, работа по установлению масштаба произошедшего еще продолжается.

После обнаружения атак на сервер Microsoft Exchange компания выпустила обновление своего программного обеспечения. В Microsoft не раскрыли, какие именно компании и структуры пострадали от действий хакеров.