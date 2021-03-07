В Чувашии за фальсификацию на выборах оштрафовали на 100 тысяч рублей

Заместителя председателя Ибресинской ТИК в Чувашии 39-летнюю Светлану Шестеринову оштрафовали на 100 тыс. руб. за фальсификацию избирательных документов членом избирательной комиссии (ч.1 ст.142 УК РФ). Решение об этом вынес Ибресинский райсуд в пятницу вечером.

Как установил суд, в сентябре 2020 года в ходе избирательной кампании она произвела подтасовку заявлений двух ранее судимых кандидатов в депутаты сельских поселений, выдвинутых «Единой Россией». Оба изначально в своих заявлениях в избирком не указали сведения об имеющихся у них судимостях. Это могло привести к снятию их с выборов.

Чтобы не допустить этого, Светлана Шестеринова подменила оба изначально поданных в избирком заявления от кандидатов и положила вместо них в документы избиркома два новых заявления от этих кандидатов, в которых данные об их прежних судимостях уже были.

В результате оба выдвинутых «Единой Россией» кандидата по итогам выборов стали депутатами.

Отметим, что Светлана Шестеринова до назначения в ТИК являлась управделами - начальником отдела организационной работы администрации Ибресинского района.

СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело после осенних выборов против неустановленного члена ТИК. Дело в суд поступило в конце января 2021 года. В ходе суда и следствия осужденная признала свою вину.

В ЦИК Чувашии заявили «Ъ», что обвинительный приговор скорее всего не приведет к отмене результатов голосования на участках победивших на выборах депутатов, в пользу которых Светлана Шестеринова сфальсифицировала избирательные документы.

Как писал «Ъ-Казань», в Урмарский райсуд передано уголовное дело о фальсификациях на сентябрьских выборах главы Чувашии, а также депутатов районного и сельского собраний (ч. 1 ст. 142 и ч. 1 ст. 142.1 УК РФ). Обвиняемыми являются председатель и два члена УИК №1523 в селе Мусирмы Урмарского района.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"