Украина заявила о необходимости преодолеть доминирование олигархов

Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, говорится в заявлении офиса президента Владимира Зеленского. В нем также отмечено, что Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Накануне США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

«Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи»,— сказано в заявлении офиса президента в Facebook. Офис господина Зеленского считает, что за два года на посту президента он сделал для деолигархизации «в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов».

В заявлении сказано, что борьба с олигархами подразумевает не только уголовные разбирательства, но и создание условий для прозрачной и конкурентной среды для бизнеса. «Мы неотступно будем двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США»,— заключили в офисе.

5 марта США ввели санкции против господина Коломойского, его жены и детей. Им запрещен въезд на территорию США. Бизнесмена обвинили в коррупции на посту губернатора Днепропетровской области Украины в 2014–2015 годах. Также США обеспокоены его постоянными усилиями «по подрыву демократических процессов и институтов на Украине».