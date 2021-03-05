США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи. Предпринимателя обвинили в коррупции на посту губернатора Днепропетровской области Украины в 2014–2015 годах.

«В официальном качестве губернатора... Коломойский участвовал в коррупционных действиях, которые подорвали верховенство закона и веру украинцев в демократические институты правительства, в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды»,— говорится в заявлении господина Блинкена. Он добавил, что США обеспокоены «постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине».

Санкции вводятся против бизнесмена, его жены Ирины, дочери Анжелики и «сына — Израиля Цви Коломойского» (сына предпринимателя зовут Григорий). Им запрещен въезд на территорию США.

Минюст США ранее подал два иска с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, купленных Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым якобы на деньги, выведенные из Приватбанка. Ведомство утверждает, что они отмывали деньги с помощью подставных банковских счетов преимущественно через кипрское отделение банка.

О том, как бизнесмен лишился банка,— в материале “Ъ” «Игорь Коломойский теряет "Приват"».